Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

PozițieNo.1068

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.08%

Ofertă află în circulație711,650,667.0638796

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală711,650,667.0638796

Rată de circulație0.7116%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.20064258285841255,2022-02-04

Cel mai mic preț0.000638616003044836,2024-05-12

Lanț de blocuri publicETH

