Informații despre W3GG (W3GG) W3GG is pioneering a decentralised gaming protocol by transforming the entire gaming experience, offering true digital ownership and rewarding gamers with tangible benefits. The W3GG token is the native utility token for the W3GG gaming protocol. W3GG is pioneering a decentralised gaming protocol by transforming the entire gaming experience, offering true digital ownership and rewarding gamers with tangible benefits. The W3GG token is the native utility token for the W3GG gaming protocol. Pagină de internet oficială: https://w3gg.io/ Carte albă: https://w3gg.gitbook.io/w3gg-litepaper Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x8D60FB5886497851AaC8c5195006ecf07647ba0D Cumpără W3GG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru W3GG (W3GG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru W3GG (W3GG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.46M $ 8.46M $ 8.46M Maxim dintotdeauna: $ 0.07045 $ 0.07045 $ 0.07045 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.00846 $ 0.00846 $ 0.00846 Află mai mult despre prețul tokenului W3GG (W3GG)

Tokenomie pentru W3GG (W3GG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru W3GG (W3GG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri W3GG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri W3GG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru W3GG, explorează prețul în direct al tokenului W3GG!

Istoric de preț pentru W3GG (W3GG) Analiza istoricului de preț pentru W3GG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru W3GG!

Predicție de preț pentru W3GG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta W3GG? Pagina noastră de predicție de preț pentru W3GG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul W3GG!

