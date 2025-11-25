Ce este VSN

Tokenomie și analiză de preț pentru Vision (VSN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Vision (VSN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 261.13M Ofertă totală: $ 4.22B Ofertă aflată în circulație: $ 3.42B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 320.59M Maxim dintotdeauna: $ 0.2299 Minim dintotdeauna: $ 0.06855638448230492 Preț curent: $ 0.07633

Informații despre Vision (VSN) Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond. Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond. Pagină de internet oficială: https://vision.now/ Carte albă: https://cdn.bitpanda.com/media/web3/Vision_Token_Whitepaper_EN.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x699ccf919c1dfdfa4c374292f42cadc9899bf753

Tokenomie pentru Vision (VSN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Vision (VSN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VSN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VSN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VSN, explorează prețul în direct al tokenului VSN!

Cum se cumpără VSN Te interesează să adaugi Vision (VSN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru VSN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra VSN pe MEXC! Istoric de preț pentru Vision (VSN) Analiza istoricului de preț pentru VSN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru VSN! Predicție de preț pentru VSN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VSN? Pagina noastră de predicție de preț pentru VSN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VSN!

