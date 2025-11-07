BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Vision astăzi este 0.09725 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru VSN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru VSN pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Vision astăzi este 0.09725 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru VSN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru VSN pe MEXC acum.

Mai multe despre VSN

Informații de preț pentru VSN

Ce este VSN

Carte albă pentru VSN

Pagina oficială pentru VSN

Tokenomie pentru VSN

Prognoza prețurilor pentru VSN

Istoric VSN

Ghid de cumpărare VSN

Convertor valutar VSN în fiduciar

VSN Spot

Contracte la termenVSN USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Vision

Pret Vision (VSN)

Preț în timp real pentru 1 VSN în USD:

$0.09725
$0.09725$0.09725
+0.05%1D
USD
Vision (VSN) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:25:16 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Vision (VSN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0966
$ 0.0966$ 0.0966
Minim 24 h
$ 0.104
$ 0.104$ 0.104
Maxim 24 h

$ 0.0966
$ 0.0966$ 0.0966

$ 0.104
$ 0.104$ 0.104

$ 0.22489627050756025
$ 0.22489627050756025$ 0.22489627050756025

$ 0.09140693879776117
$ 0.09140693879776117$ 0.09140693879776117

-0.77%

+0.05%

-8.78%

-8.78%

Prețul în timp real pentru Vision (VSN) este $ 0.09725. În ultimele 24 de ore, tokenul VSN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0966 și un maxim de $ 0.104, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VSN este $ 0.22489627050756025, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.09140693879776117.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VSN s-a modificat cu -0.77% în decursul ultimei ore, cu +0.05% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Vision (VSN)

No.213

$ 327.43M
$ 327.43M$ 327.43M

$ 386.70K
$ 386.70K$ 386.70K

$ 408.45M
$ 408.45M$ 408.45M

3.37B
3.37B 3.37B

4,200,000,000
4,200,000,000 4,200,000,000

4,205,721,302.7710166
4,205,721,302.7710166 4,205,721,302.7710166

80.16%

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Vision este $ 327.43M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 386.70K. Oferta aflată în circulație pentru VSN este 3.37B, cu o ofertă totală de 4205721302.7710166. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 408.45M.

Istoric de preț pentru Vision (VSN) USD

Urmărește modificările de preț pentru Vision pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.0000486+0.05%
30 de zile$ -0.02765-22.14%
60 de zile$ -0.05525-36.23%
90 de zile$ -0.08175-45.68%
Modificare de preț astăzi pentru Vision

Astăzi, VSN a înregistrat o modificare de $ +0.0000486 (+0.05%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Vision

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.02765 (-22.14%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Vision

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, VSN a văzut o modificare de $ -0.05525 (-36.23%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Vision

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.08175 (-45.68%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Vision (VSN)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Vision.

Ce este Vision (VSN)

Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

Tokenul Vision este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Vision. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru VSN pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Vision pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Vision fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Vision (USD)

Ce valoare va avea Vision (VSN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Vision (VSN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Vision.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Vision!

Tokenomie pentru Vision (VSN)

Înțelegerea tokenomică a Vision (VSN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru VSN!

Cum se cumpără Vision (VSN)

Vrei să știi cum să cumperi Vision? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Vision cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

VSN în monede locale

1 Vision(VSN) în VND
2,559.13375
1 Vision(VSN) în AUD
A$0.149765
1 Vision(VSN) în GBP
0.07391
1 Vision(VSN) în EUR
0.083635
1 Vision(VSN) în USD
$0.09725
1 Vision(VSN) în MYR
RM0.406505
1 Vision(VSN) în TRY
4.0951975
1 Vision(VSN) în JPY
¥14.87925
1 Vision(VSN) în ARS
ARS$141.1457325
1 Vision(VSN) în RUB
7.8937825
1 Vision(VSN) în INR
8.6212125
1 Vision(VSN) în IDR
Rp1,620.832685
1 Vision(VSN) în PHP
5.73775
1 Vision(VSN) în EGP
￡E.4.5989525
1 Vision(VSN) în BRL
R$0.5202875
1 Vision(VSN) în CAD
C$0.1371225
1 Vision(VSN) în BDT
11.8654725
1 Vision(VSN) în NGN
139.92719
1 Vision(VSN) în COP
$371.1828275
1 Vision(VSN) în ZAR
R.1.69215
1 Vision(VSN) în UAH
4.090335
1 Vision(VSN) în TZS
T.Sh.238.94325
1 Vision(VSN) în VES
Bs21.68675
1 Vision(VSN) în CLP
$91.70675
1 Vision(VSN) în PKR
Rs27.48674
1 Vision(VSN) în KZT
51.1564175
1 Vision(VSN) în THB
฿3.1509
1 Vision(VSN) în TWD
NT$3.0157225
1 Vision(VSN) în AED
د.إ0.3569075
1 Vision(VSN) în CHF
Fr0.0778
1 Vision(VSN) în HKD
HK$0.7556325
1 Vision(VSN) în AMD
֏37.1884
1 Vision(VSN) în MAD
.د.م0.9053975
1 Vision(VSN) în MXN
$1.81274
1 Vision(VSN) în SAR
ريال0.3646875
1 Vision(VSN) în ETB
Br14.9269025
1 Vision(VSN) în KES
KSh12.558865
1 Vision(VSN) în JOD
د.أ0.06895025
1 Vision(VSN) în PLN
0.35788
1 Vision(VSN) în RON
лв0.4279
1 Vision(VSN) în SEK
kr0.9326275
1 Vision(VSN) în BGN
лв0.1643525
1 Vision(VSN) în HUF
Ft32.59042
1 Vision(VSN) în CZK
2.0510025
1 Vision(VSN) în KWD
د.ك0.0297585
1 Vision(VSN) în ILS
0.3180075
1 Vision(VSN) în BOB
Bs0.671025
1 Vision(VSN) în AZN
0.165325
1 Vision(VSN) în TJS
SM0.896645
1 Vision(VSN) în GEL
0.2635475
1 Vision(VSN) în AOA
Kz88.7309
1 Vision(VSN) în BHD
.د.ب0.036566
1 Vision(VSN) în BMD
$0.09725
1 Vision(VSN) în DKK
kr0.6292075
1 Vision(VSN) în HNL
L2.55573
1 Vision(VSN) în MUR
4.4735
1 Vision(VSN) în NAD
$1.6892325
1 Vision(VSN) în NOK
kr0.993895
1 Vision(VSN) în NZD
$0.1721325
1 Vision(VSN) în PAB
B/.0.09725
1 Vision(VSN) în PGK
K0.4152575
1 Vision(VSN) în QAR
ر.ق0.35399
1 Vision(VSN) în RSD
дин.9.886435
1 Vision(VSN) în UZS
soʻm1,157.73791
1 Vision(VSN) în ALL
L8.1563575
1 Vision(VSN) în ANG
ƒ0.1740775
1 Vision(VSN) în AWG
ƒ0.17505
1 Vision(VSN) în BBD
$0.1945
1 Vision(VSN) în BAM
KM0.1643525
1 Vision(VSN) în BIF
Fr286.79025
1 Vision(VSN) în BND
$0.126425
1 Vision(VSN) în BSD
$0.09725
1 Vision(VSN) în JMD
$15.5940375
1 Vision(VSN) în KHR
390.561835
1 Vision(VSN) în KMF
Fr41.4285
1 Vision(VSN) în LAK
2,114.1303925
1 Vision(VSN) în LKR
රු29.6486075
1 Vision(VSN) în MDL
L1.6639475
1 Vision(VSN) în MGA
Ar438.062625
1 Vision(VSN) în MOP
P0.778
1 Vision(VSN) în MVR
1.49765
1 Vision(VSN) în MWK
MK168.543975
1 Vision(VSN) în MZN
MT6.2191375
1 Vision(VSN) în NPR
रु13.780325
1 Vision(VSN) în PYG
689.697
1 Vision(VSN) în RWF
Fr141.30425
1 Vision(VSN) în SBD
$0.799395
1 Vision(VSN) în SCR
1.336215
1 Vision(VSN) în SRD
$3.744125
1 Vision(VSN) în SVC
$0.849965
1 Vision(VSN) în SZL
L1.6872875
1 Vision(VSN) în TMT
m0.340375
1 Vision(VSN) în TND
د.ت0.28776275
1 Vision(VSN) în TTD
$0.6583825
1 Vision(VSN) în UGX
Sh339.986
1 Vision(VSN) în XAF
Fr55.238
1 Vision(VSN) în XCD
$0.262575
1 Vision(VSN) în XOF
Fr55.238
1 Vision(VSN) în XPF
Fr10.01675
1 Vision(VSN) în BWP
P1.3080125
1 Vision(VSN) în BZD
$0.1954725
1 Vision(VSN) în CVE
$9.30488
1 Vision(VSN) în DJF
Fr17.3105
1 Vision(VSN) în DOP
$6.25512
1 Vision(VSN) în DZD
د.ج12.68918
1 Vision(VSN) în FJD
$0.22173
1 Vision(VSN) în GNF
Fr845.58875
1 Vision(VSN) în GTQ
Q0.744935
1 Vision(VSN) în GYD
$20.34081
1 Vision(VSN) în ISK
kr12.2535

Resursă Vision

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Vision, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Vision oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Vision

Cât valorează Vision (VSN) astăzi?
Prețul pe viu pentru VSN în USD este 0.09725 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru VSN în USD?
Prețul actual pentru VSN la USD este $ 0.09725. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Vision?
Capitalizarea de piață pentru VSN este $ 327.43M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru VSN?
Ofertă aflată în circulație pentru VSN este 3.37B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru VSN?
VSN a obținut un preț ATH de 0.22489627050756025 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru VSN?
VSN a avut un preț ATL de 0.09140693879776117 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru VSN?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru VSN este $ 386.70K USD.
Va crește VSN în acest an?
VSN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru VSN pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:25:16 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Vision (VSN)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator VSN în USD

Sumă

VSN
VSN
USD
USD

1 VSN = 0.09725 USD

Tranzacționează VSN

VSN/USDT
$0.09725
$0.09725$0.09725
+0.09%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,674.27
$101,674.27$101,674.27

-0.32%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,292.96
$3,292.96$3,292.96

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.23
$156.23$156.23

+0.19%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.86
$1,480.86$1,480.86

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,674.27
$101,674.27$101,674.27

-0.32%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,292.96
$3,292.96$3,292.96

-0.21%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2377
$2.2377$2.2377

+0.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.23
$156.23$156.23

+0.19%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0025
$1.0025$1.0025

-1.33%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.54
$30.54$30.54

+103.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1355
$0.1355$0.1355

+171.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004323
$0.0004323$0.0004323

+188.20%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.040000
$0.040000$0.040000

+3,900.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.623
$4.623$4.623

+362.30%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1355
$0.1355$0.1355

+171.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000001717
$0.000001717$0.000001717

+57.37%

Logo Fortune Room

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000000000000391
$0.000000000000000000000000391$0.000000000000000000000000391

+73.77%