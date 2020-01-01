Tokenomie pentru VaporFund (VPR) Descoperă informații cheie despre VaporFund (VPR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre VaporFund (VPR) Inflation Hedge Fund: Your Gateway to Curated Crypto Investments Dive into the world of Web3 innovation with VaporFund, offering exposure to both digital and real-world assets. Now, effortlessly purchase mutual funds with cryptocurrencies or seamlessly connect with your VISA cards. Inflation Hedge Fund: Your Gateway to Curated Crypto Investments Dive into the world of Web3 innovation with VaporFund, offering exposure to both digital and real-world assets. Now, effortlessly purchase mutual funds with cryptocurrencies or seamlessly connect with your VISA cards. Pagină de internet oficială: https://www.vaporfund.com/ Carte albă: https://medium.com/@VaporWallet/vaporwallet-litepaper-312a3a806068 Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xB96D0f29a0aC9AF4a32835e90EC6531389765089 Cumpără VPR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru VaporFund (VPR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru VaporFund (VPR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 417.20K $ 417.20K $ 417.20K Maxim dintotdeauna: $ 0.105 $ 0.105 $ 0.105 Minim dintotdeauna: $ 0.000339534066006978 $ 0.000339534066006978 $ 0.000339534066006978 Preț curent: $ 0.0004172 $ 0.0004172 $ 0.0004172 Află mai mult despre prețul tokenului VaporFund (VPR)

Tokenomie pentru VaporFund (VPR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru VaporFund (VPR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VPR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VPR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VPR, explorează prețul în direct al tokenului VPR!

Cum se cumpără VPR Te interesează să adaugi VaporFund (VPR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru VPR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra VPR pe MEXC!

Istoric de preț pentru VaporFund (VPR) Analiza istoricului de preț pentru VPR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru VPR!

Predicție de preț pentru VPR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VPR? Pagina noastră de predicție de preț pentru VPR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VPR!

