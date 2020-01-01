Tokenomie pentru Voxies (VOXEL) Descoperă informații cheie despre Voxies (VOXEL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Voxies (VOXEL) VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain. VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain. Pagină de internet oficială: https://voxies.io/ Carte albă: https://whitepaper.voxies.io/ Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0xd0258a3fd00f38aa8090dfee343f10a9d4d30d3f Cumpără VOXEL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Voxies (VOXEL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Voxies (VOXEL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.62M $ 12.62M $ 12.62M Ofertă totală: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ofertă aflată în circulație: $ 250.07M $ 250.07M $ 250.07M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.14M $ 15.14M $ 15.14M Maxim dintotdeauna: $ 0.2966 $ 0.2966 $ 0.2966 Minim dintotdeauna: $ 0.020168643452961734 $ 0.020168643452961734 $ 0.020168643452961734 Preț curent: $ 0.05045 $ 0.05045 $ 0.05045 Află mai mult despre prețul tokenului Voxies (VOXEL)

Tokenomie pentru Voxies (VOXEL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Voxies (VOXEL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VOXEL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VOXEL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VOXEL, explorează prețul în direct al tokenului VOXEL!

Cum se cumpără VOXEL Te interesează să adaugi Voxies (VOXEL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru VOXEL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra VOXEL pe MEXC!

Istoric de preț pentru Voxies (VOXEL) Analiza istoricului de preț pentru VOXEL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru VOXEL!

Predicție de preț pentru VOXEL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VOXEL? Pagina noastră de predicție de preț pentru VOXEL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VOXEL!

