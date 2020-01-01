Tokenomie pentru RoboFi (VICS) Descoperă informații cheie despre RoboFi (VICS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre RoboFi (VICS) RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation. Pagină de internet oficială: https://www.robofi.io Carte albă: https://robofi.io/download/RoboFi-Lite-Paper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x9bcab88763c33a95e73bc6dcf80fcf27a77090b2 Cumpără VICS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru RoboFi (VICS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru RoboFi (VICS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.92M $ 17.92M $ 17.92M Maxim dintotdeauna: $ 0.2998 $ 0.2998 $ 0.2998 Minim dintotdeauna: $ 0.024990913178639444 $ 0.024990913178639444 $ 0.024990913178639444 Preț curent: $ 0.02986 $ 0.02986 $ 0.02986 Află mai mult despre prețul tokenului RoboFi (VICS)

Tokenomie pentru RoboFi (VICS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru RoboFi (VICS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VICS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VICS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VICS, explorează prețul în direct al tokenului VICS!

Cum se cumpără VICS Te interesează să adaugi RoboFi (VICS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru VICS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra VICS pe MEXC!

Istoric de preț pentru RoboFi (VICS) Analiza istoricului de preț pentru VICS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru VICS!

Predicție de preț pentru VICS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VICS? Pagina noastră de predicție de preț pentru VICS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VICS!

