Tokenomie pentru Voyager Token (VGX) Descoperă informații cheie despre Voyager Token (VGX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Voyager Token (VGX) VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more. VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more. Pagină de internet oficială: https://www.vgxfoundation.com/ Carte albă: https://drive.google.com/file/d/12_Q5iZGYYO8rQ72iRdr0AtyyOaQwg6gR/view?usp=sharing Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d Cumpără VGX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Voyager Token (VGX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Voyager Token (VGX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 745.54K $ 745.54K $ 745.54K Ofertă totală: $ 916.53M $ 916.53M $ 916.53M Ofertă aflată în circulație: $ 597.39M $ 597.39M $ 597.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Maxim dintotdeauna: $ 0.7886 $ 0.7886 $ 0.7886 Minim dintotdeauna: $ 0.001217426031954114 $ 0.001217426031954114 $ 0.001217426031954114 Preț curent: $ 0.001248 $ 0.001248 $ 0.001248 Află mai mult despre prețul tokenului Voyager Token (VGX)

Tokenomie pentru Voyager Token (VGX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Voyager Token (VGX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VGX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VGX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VGX, explorează prețul în direct al tokenului VGX!

Cum se cumpără VGX Te interesează să adaugi Voyager Token (VGX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru VGX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra VGX pe MEXC!

Istoric de preț pentru Voyager Token (VGX) Analiza istoricului de preț pentru VGX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru VGX!

Predicție de preț pentru VGX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VGX? Pagina noastră de predicție de preț pentru VGX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VGX!

