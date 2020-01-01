Tokenomie pentru Vexanium (VEX) Descoperă informații cheie despre Vexanium (VEX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Vexanium (VEX) Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries. Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries. Pagină de internet oficială: https://www.vexanium.com/ Explorator de blocuri: https://explorer.vexanium.com/ Cumpără VEX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Vexanium (VEX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Vexanium (VEX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Ofertă totală: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Ofertă aflată în circulație: $ 733.64M $ 733.64M $ 733.64M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M Maxim dintotdeauna: $ 0.011 $ 0.011 $ 0.011 Minim dintotdeauna: $ 0.000121875736 $ 0.000121875736 $ 0.000121875736 Preț curent: $ 0.002583 $ 0.002583 $ 0.002583 Află mai mult despre prețul tokenului Vexanium (VEX)

Tokenomie pentru Vexanium (VEX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Vexanium (VEX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VEX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VEX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VEX, explorează prețul în direct al tokenului VEX!

Cum se cumpără VEX Te interesează să adaugi Vexanium (VEX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru VEX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra VEX pe MEXC!

Istoric de preț pentru Vexanium (VEX) Analiza istoricului de preț pentru VEX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru VEX!

Predicție de preț pentru VEX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VEX? Pagina noastră de predicție de preț pentru VEX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VEX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!