Tokenomie pentru VeChain (VET) Descoperă informații cheie despre VeChain (VET), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre VeChain (VET) Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding. Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding. Pagină de internet oficială: https://www.vechain.org/ Carte albă: https://docs.vechain.org Explorator de blocuri: https://vechainstats.com Cumpără VET acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru VeChain (VET) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru VeChain (VET), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.93B $ 1.93B $ 1.93B Ofertă totală: $ 85.99B $ 85.99B $ 85.99B Ofertă aflată în circulație: $ 85.99B $ 85.99B $ 85.99B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B Maxim dintotdeauna: $ 0.279457 $ 0.279457 $ 0.279457 Minim dintotdeauna: $ 0.00167765732958 $ 0.00167765732958 $ 0.00167765732958 Preț curent: $ 0.02244 $ 0.02244 $ 0.02244 Află mai mult despre prețul tokenului VeChain (VET)

Tokenomie pentru VeChain (VET): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru VeChain (VET) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VET care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VET care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VET, explorează prețul în direct al tokenului VET!

Cum se cumpără VET Te interesează să adaugi VeChain (VET) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru VET, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra VET pe MEXC!

Istoric de preț pentru VeChain (VET) Analiza istoricului de preț pentru VET ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru VET!

Predicție de preț pentru VET Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VET? Pagina noastră de predicție de preț pentru VET combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VET!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!