Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

PozițieNo.45

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață0.0006%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)%0,07

Ofertă află în circulație85.985.041.177

Ofertă maximă86.712.634.466

Ofertă totală85.985.041.177

Rată de circulație0.9916%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.27821609,2021-04-17

Cel mai mic preț0.00167765732958,2020-03-13

Lanț de blocuri publicVET

