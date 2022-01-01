Tokenomie pentru VENOM (VENOM) Descoperă informații cheie despre VENOM (VENOM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre VENOM (VENOM) Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance. Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance. Pagină de internet oficială: https://venom.foundation Carte albă: https://venom.foundation/Venom_Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://venomscan.com/ Cumpără VENOM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru VENOM (VENOM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru VENOM (VENOM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 136.38M $ 136.38M $ 136.38M Ofertă totală: $ 7.31B $ 7.31B $ 7.31B Ofertă aflată în circulație: $ 988.92M $ 988.92M $ 988.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Maxim dintotdeauna: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Minim dintotdeauna: $ 0.034636160326987464 $ 0.034636160326987464 $ 0.034636160326987464 Preț curent: $ 0.13791 $ 0.13791 $ 0.13791 Află mai mult despre prețul tokenului VENOM (VENOM)

Tokenomie pentru VENOM (VENOM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru VENOM (VENOM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VENOM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VENOM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VENOM, explorează prețul în direct al tokenului VENOM!

Cum se cumpără VENOM Te interesează să adaugi VENOM (VENOM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru VENOM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra VENOM pe MEXC!

Istoric de preț pentru VENOM (VENOM) Analiza istoricului de preț pentru VENOM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru VENOM!

Predicție de preț pentru VENOM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VENOM? Pagina noastră de predicție de preț pentru VENOM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VENOM!

