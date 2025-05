VENOM

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

NumeVENOM

PozițieNo.303

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.30%

Ofertă află în circulație988,919,270

Ofertă maximă8,000,000,000

Ofertă totală7,290,077,081.68

Rată de circulație0.1236%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.7954748678174979,2024-03-25

Cel mai mic preț0.034636160326987464,2025-02-03

Lanț de blocuri publicVENOM

Sector

Rețele sociale

