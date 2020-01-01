Tokenomie pentru VAIOT (VAI) Descoperă informații cheie despre VAIOT (VAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI's GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google's AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker. Pagină de internet oficială: https://www.vaiot.ai/ Carte albă: https://github.com/VAIOT/vaiot-resources Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xD13cfD3133239a3c73a9E535A5c4DadEE36b395c

Tokenomie și analiză de preț pentru VAIOT (VAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru VAIOT (VAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.55M $ 7.55M $ 7.55M Ofertă totală: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ofertă aflată în circulație: $ 389.40M $ 389.40M $ 389.40M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.75M $ 7.75M $ 7.75M Maxim dintotdeauna: $ 0.476 $ 0.476 $ 0.476 Minim dintotdeauna: $ 0.004549306036172591 $ 0.004549306036172591 $ 0.004549306036172591 Preț curent: $ 0.01938 $ 0.01938 $ 0.01938 Află mai mult despre prețul tokenului VAIOT (VAI)

Tokenomie pentru VAIOT (VAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru VAIOT (VAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VAI, explorează prețul în direct al tokenului VAI!

Istoric de preț pentru VAIOT (VAI) Analiza istoricului de preț pentru VAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru VAI!

