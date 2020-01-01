Tokenomie pentru VaderAI by Virtuals (VADER) Descoperă informații cheie despre VaderAI by Virtuals (VADER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre VaderAI by Virtuals (VADER) Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network. Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network. Pagină de internet oficială: https://app.virtuals.io/virtuals/896 Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0x731814e491571A2e9eE3c5b1F7f3b962eE8f4870 Cumpără VADER acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru VaderAI by Virtuals (VADER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru VaderAI by Virtuals (VADER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.29M $ 8.29M $ 8.29M Ofertă totală: $ 996.74M $ 996.74M $ 996.74M Ofertă aflată în circulație: $ 996.74M $ 996.74M $ 996.74M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.32M $ 8.32M $ 8.32M Maxim dintotdeauna: $ 0.168 $ 0.168 $ 0.168 Minim dintotdeauna: $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 Preț curent: $ 0.008315 $ 0.008315 $ 0.008315 Află mai mult despre prețul tokenului VaderAI by Virtuals (VADER)

Tokenomie pentru VaderAI by Virtuals (VADER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru VaderAI by Virtuals (VADER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VADER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VADER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VADER, explorează prețul în direct al tokenului VADER!

Cum se cumpără VADER Te interesează să adaugi VaderAI by Virtuals (VADER) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru VADER, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra VADER pe MEXC!

Istoric de preț pentru VaderAI by Virtuals (VADER) Analiza istoricului de preț pentru VADER ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru VADER!

Predicție de preț pentru VADER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VADER? Pagina noastră de predicție de preț pentru VADER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VADER!

