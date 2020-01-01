Tokenomie pentru American Coin (USA) Descoperă informații cheie despre American Coin (USA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre American Coin (USA) The meme coin created in honor of the USA. The meme coin created in honor of the USA. Pagină de internet oficială: https://www.americancoin.xyz/ Carte albă: https://www.americancoin.xyz/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/69kdRLyP5DTRkpHraaSZAQbWmAwzF9guKjZfzMXzcbAs Cumpără USA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru American Coin (USA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru American Coin (USA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.45M $ 7.45M $ 7.45M Ofertă totală: $ 11.63T $ 11.63T $ 11.63T Ofertă aflată în circulație: $ 11.56T $ 11.56T $ 11.56T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.49M $ 7.49M $ 7.49M Maxim dintotdeauna: $ 0.00002654 $ 0.00002654 $ 0.00002654 Minim dintotdeauna: $ 0.000000221529654332 $ 0.000000221529654332 $ 0.000000221529654332 Preț curent: $ 0.0000006444 $ 0.0000006444 $ 0.0000006444 Află mai mult despre prețul tokenului American Coin (USA)

Tokenomie pentru American Coin (USA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru American Coin (USA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri USA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri USA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru USA, explorează prețul în direct al tokenului USA!

Cum se cumpără USA Te interesează să adaugi American Coin (USA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru USA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra USA pe MEXC!

Istoric de preț pentru American Coin (USA) Analiza istoricului de preț pentru USA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru USA!

Predicție de preț pentru USA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta USA? Pagina noastră de predicție de preț pentru USA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul USA!

