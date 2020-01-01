Tokenomie pentru UpOnly (UPO) Descoperă informații cheie despre UpOnly (UPO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre UpOnly (UPO) UpOnly is building the industry's first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games. Pagină de internet oficială: https://uponly.com/ Carte albă: https://doc.uponly.com/UpOnly-2024.pdf Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x9dBfc1cbf7a1E711503a29B4b5F9130ebeCcaC96 Cumpără UPO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru UpOnly (UPO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru UpOnly (UPO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 458.58K $ 458.58K $ 458.58K Ofertă totală: $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M Ofertă aflată în circulație: $ 113.79M $ 113.79M $ 113.79M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 644.80K $ 644.80K $ 644.80K Maxim dintotdeauna: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 Minim dintotdeauna: $ 0.003737863268065921 $ 0.003737863268065921 $ 0.003737863268065921 Preț curent: $ 0.00403 $ 0.00403 $ 0.00403 Află mai mult despre prețul tokenului UpOnly (UPO)

Tokenomie pentru UpOnly (UPO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru UpOnly (UPO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UPO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UPO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UPO, explorează prețul în direct al tokenului UPO!

Cum se cumpără UPO Te interesează să adaugi UpOnly (UPO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru UPO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra UPO pe MEXC!

Istoric de preț pentru UpOnly (UPO) Analiza istoricului de preț pentru UPO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru UPO!

Predicție de preț pentru UPO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta UPO? Pagina noastră de predicție de preț pentru UPO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul UPO!

