Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 4.92B $ 4.92B $ 4.92B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.88M $ 7.88M $ 7.88M Maxim dintotdeauna: $ 0.005001 $ 0.005001 $ 0.005001 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.001602 $ 0.001602 $ 0.001602

Informații despre UOMI (UOMI) UOMI is the first Layer 1 built for secure AI computation and unstoppable agents that think, act, trade, and evolve, without human input. UOMI is the first Layer 1 built for secure AI computation and unstoppable agents that think, act, trade, and evolve, without human input. Pagină de internet oficială: https://uomi.ai/ Carte albă: https://uomi.ai/whitepaper/ Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0x3628d69aa2d66E9efE95Ab1267d440dEc24389B6

Tokenomie pentru UOMI (UOMI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru UOMI (UOMI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UOMI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UOMI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UOMI, explorează prețul în direct al tokenului UOMI!

Cum se cumpără UOMI Te interesează să adaugi UOMI (UOMI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru UOMI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra UOMI pe MEXC! Istoric de preț pentru UOMI (UOMI) Analiza istoricului de preț pentru UOMI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru UOMI! Predicție de preț pentru UOMI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta UOMI? Pagina noastră de predicție de preț pentru UOMI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul UOMI!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

