Tokenomie pentru Unchain X (UNX) Descoperă informații cheie despre Unchain X (UNX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

UNCHAIN X is an AMM (Automated Market Maker) protocol based on the Binance Smart Chain (BSC) network. Unlike centralized exchanges (CEX), where there is central intervention, DEX (Decentralized Exchange) allows participants to exercise influence on growth through trading, liquidity provision, voting, and other means without central authority. UNCHAIN X aims to be a decentralized future financial platform capable of handling all forms of digital assets, including intellectual property, NFTs, real estate, and physical assets. Pagină de internet oficială: https://unchainx.io/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x4f0572ca0bf96f5ae17b7062d97cea3f35bdea6f

Tokenomie și analiză de preț pentru Unchain X (UNX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Unchain X (UNX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 77.70M $ 77.70M $ 77.70M Maxim dintotdeauna: $ 0.10687 $ 0.10687 $ 0.10687 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.00777 $ 0.00777 $ 0.00777 Află mai mult despre prețul tokenului Unchain X (UNX)

Tokenomie pentru Unchain X (UNX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Unchain X (UNX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UNX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UNX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UNX, explorează prețul în direct al tokenului UNX!

