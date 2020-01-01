Tokenomie pentru Units.Network (UNIT0) Descoperă informații cheie despre Units.Network (UNIT0), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Units.Network (UNIT0) UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem. UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem. Pagină de internet oficială: https://units.network/ Carte albă: https://units.network/files/level-2-blockchain-networks-and-extended-consensus.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/6FTxERA8GUvmfh1FiQ5AJQETTfibAxpmieDihBWVe8xa Cumpără UNIT0 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Units.Network (UNIT0) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Units.Network (UNIT0), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Ofertă totală: $ 100.88M $ 100.88M $ 100.88M Ofertă aflată în circulație: $ 5.10M $ 5.10M $ 5.10M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 31.44M $ 31.44M $ 31.44M Maxim dintotdeauna: $ 1.617 $ 1.617 $ 1.617 Minim dintotdeauna: $ 0.09559489333212444 $ 0.09559489333212444 $ 0.09559489333212444 Preț curent: $ 0.3117 $ 0.3117 $ 0.3117 Află mai mult despre prețul tokenului Units.Network (UNIT0)

Tokenomie pentru Units.Network (UNIT0): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Units.Network (UNIT0) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UNIT0 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UNIT0 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UNIT0, explorează prețul în direct al tokenului UNIT0!

Cum se cumpără UNIT0 Te interesează să adaugi Units.Network (UNIT0) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru UNIT0, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra UNIT0 pe MEXC!

Istoric de preț pentru Units.Network (UNIT0) Analiza istoricului de preț pentru UNIT0 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru UNIT0!

Predicție de preț pentru UNIT0 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta UNIT0? Pagina noastră de predicție de preț pentru UNIT0 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul UNIT0!

