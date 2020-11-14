Tokenomie pentru Unifi Protocol DAO (UNFI) Descoperă informații cheie despre Unifi Protocol DAO (UNFI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Unifi Protocol DAO (UNFI) Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains. Pagină de internet oficială: https://www.unifiprotocol.com/ Carte albă: https://medium.com/unifiprotocol/introducing-the-unifi-protocol-2ad67bc8435 Explorator de blocuri: https://bscscan.com/address/0x728C5baC3C3e370E372Fc4671f9ef6916b814d8B

Tokenomie și analiză de preț pentru Unifi Protocol DAO (UNFI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Unifi Protocol DAO (UNFI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.76M Ofertă totală: $ 9.55M Ofertă aflată în circulație: $ 9.55M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.85M Maxim dintotdeauna: $ 44.0355 Minim dintotdeauna: $ 0.1283238235175434 Preț curent: $ 0.1846

Tokenomie pentru Unifi Protocol DAO (UNFI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Unifi Protocol DAO (UNFI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UNFI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UNFI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

