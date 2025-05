UNFI

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

NumeUNFI

PozițieNo.1621

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)13.76%

Ofertă află în circulație9,548,650.10357291

Ofertă maximă10,000,000

Ofertă totală9,548,651.10357291

Rată de circulație0.9548%

Data emiterii2020-11-14 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna43.91306093,2021-03-01

Cel mai mic preț0.16605847167079818,2025-04-14

Lanț de blocuri publicETH

