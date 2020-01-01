Tokenomie pentru UMA (UMA) Descoperă informații cheie despre UMA (UMA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre UMA (UMA) Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset. Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset. Pagină de internet oficială: https://umaproject.org/ Carte albă: https://github.com/UMAprotocol/whitepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x04Fa0d235C4abf4BcF4787aF4CF447DE572eF828 Cumpără UMA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru UMA (UMA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru UMA (UMA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 106.93M $ 106.93M $ 106.93M Ofertă totală: $ 126.18M $ 126.18M $ 126.18M Ofertă aflată în circulație: $ 90.15M $ 90.15M $ 90.15M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 149.67M $ 149.67M $ 149.67M Maxim dintotdeauna: $ 43.226 $ 43.226 $ 43.226 Minim dintotdeauna: $ 0.8985981014222436 $ 0.8985981014222436 $ 0.8985981014222436 Preț curent: $ 1.1862 $ 1.1862 $ 1.1862 Află mai mult despre prețul tokenului UMA (UMA)

Tokenomie pentru UMA (UMA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru UMA (UMA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UMA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UMA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UMA, explorează prețul în direct al tokenului UMA!

Istoric de preț pentru UMA (UMA) Analiza istoricului de preț pentru UMA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru UMA!

