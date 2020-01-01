Tokenomie pentru TRVL (TRVL) Descoperă informații cheie despre TRVL (TRVL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TRVL (TRVL) Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders. Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders. Pagină de internet oficială: http://www.dtravel.com/ Carte albă: https://docs.dtravel.com/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x6a8Fd46F88dBD7bdC2D536C604f811C63052ce0F Cumpără TRVL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru TRVL (TRVL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TRVL (TRVL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 416.65M $ 416.65M $ 416.65M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.94M $ 6.94M $ 6.94M Maxim dintotdeauna: $ 1.5681 $ 1.5681 $ 1.5681 Minim dintotdeauna: $ 0.005121316692487361 $ 0.005121316692487361 $ 0.005121316692487361 Preț curent: $ 0.006944 $ 0.006944 $ 0.006944 Află mai mult despre prețul tokenului TRVL (TRVL)

Tokenomie pentru TRVL (TRVL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TRVL (TRVL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TRVL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TRVL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TRVL, explorează prețul în direct al tokenului TRVL!

Istoric de preț pentru TRVL (TRVL) Analiza istoricului de preț pentru TRVL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TRVL!

Predicție de preț pentru TRVL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TRVL? Pagina noastră de predicție de preț pentru TRVL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TRVL!

