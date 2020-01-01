Tokenomie pentru Truth Network (TRUU) Descoperă informații cheie despre Truth Network (TRUU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Truth Network (TRUU) $TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes. Pagină de internet oficială: https://truth-network.io/ Carte albă: https://truth-network.io/documentation/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xDAe0faFD65385E7775Cf75b1398735155EF6aCD2

Tokenomie și analiză de preț pentru Truth Network (TRUU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Truth Network (TRUU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.11M $ 7.11M $ 7.11M Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 12.15B $ 12.15B $ 12.15B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 58.54M $ 58.54M $ 58.54M Maxim dintotdeauna: $ 0.006063 $ 0.006063 $ 0.006063 Minim dintotdeauna: $ 0.000458630071505494 $ 0.000458630071505494 $ 0.000458630071505494 Preț curent: $ 0.0005854 $ 0.0005854 $ 0.0005854 Află mai mult despre prețul tokenului Truth Network (TRUU)

Tokenomie pentru Truth Network (TRUU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Truth Network (TRUU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TRUU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TRUU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TRUU, explorează prețul în direct al tokenului TRUU!

Cum se cumpără TRUU Te interesează să adaugi Truth Network (TRUU) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TRUU, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TRUU pe MEXC!

Istoric de preț pentru Truth Network (TRUU) Analiza istoricului de preț pentru TRUU ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TRUU!

Predicție de preț pentru TRUU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TRUU? Pagina noastră de predicție de preț pentru TRUU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TRUU!

