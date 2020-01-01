Tokenomie pentru TPRO Network (TPRO) Descoperă informații cheie despre TPRO Network (TPRO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TPRO Network (TPRO) TPRO Network Seeks To Make Tokenomics Great. Deriving from Tokenomia.pro (Token Engineering Consulting & Blockchain Development Company), TPRO Network is building the app-specific blockchain network for the web3 economy and gives communities, founders, and VCs a stack to create and use bulletproof economic systems, allowing them to make data-driven decisions. Pagină de internet oficială: https://tpro.network Carte albă: https://doc.tpro.network/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x3540abe4f288b280a0740ad5121aec337c404d15

Tokenomie și analiză de preț pentru TPRO Network (TPRO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TPRO Network (TPRO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Maxim dintotdeauna: $ 0.0254 $ 0.0254 $ 0.0254 Minim dintotdeauna: $ 0.001508614715744856 $ 0.001508614715744856 $ 0.001508614715744856 Preț curent: $ 0.001808 $ 0.001808 $ 0.001808 Află mai mult despre prețul tokenului TPRO Network (TPRO)

Tokenomie pentru TPRO Network (TPRO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TPRO Network (TPRO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TPRO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TPRO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TPRO, explorează prețul în direct al tokenului TPRO!

Cum se cumpără TPRO Te interesează să adaugi TPRO Network (TPRO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TPRO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TPRO pe MEXC!

Istoric de preț pentru TPRO Network (TPRO) Analiza istoricului de preț pentru TPRO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TPRO!

Predicție de preț pentru TPRO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TPRO? Pagina noastră de predicție de preț pentru TPRO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TPRO!

