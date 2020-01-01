Tokenomie pentru TORSY MEMECOIN (TORSY) Descoperă informații cheie despre TORSY MEMECOIN (TORSY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TORSY MEMECOIN (TORSY) Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use. Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use. Pagină de internet oficială: https://torsy.meme/ Carte albă: https://torsy.meme/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/5YqckGEkWHJmp9LW5aUF2uJrdUbMJaHcYnGjA8M7Ebw8 Cumpără TORSY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru TORSY MEMECOIN (TORSY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TORSY MEMECOIN (TORSY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 476.00K $ 476.00K $ 476.00K Ofertă totală: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Ofertă aflată în circulație: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 476.00K $ 476.00K $ 476.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.01336 $ 0.01336 $ 0.01336 Minim dintotdeauna: $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 Preț curent: $ 0.00068 $ 0.00068 $ 0.00068 Află mai mult despre prețul tokenului TORSY MEMECOIN (TORSY)

Tokenomie pentru TORSY MEMECOIN (TORSY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TORSY MEMECOIN (TORSY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TORSY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TORSY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TORSY, explorează prețul în direct al tokenului TORSY!

Cum se cumpără TORSY Te interesează să adaugi TORSY MEMECOIN (TORSY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TORSY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TORSY pe MEXC!

Istoric de preț pentru TORSY MEMECOIN (TORSY) Analiza istoricului de preț pentru TORSY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TORSY!

Predicție de preț pentru TORSY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TORSY? Pagina noastră de predicție de preț pentru TORSY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TORSY!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!