Informații despre Tajir Tech Hub (TJRM) Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users. Pagină de internet oficială: https://www.tajirtechhub.com/ Carte albă: https://www.tajirtechhub.com/whitepaper/Official%20Whitepaper%20En.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/4AdDFsG1xzz1L7zKGo2fbiqv256Z92u8uCcJCgYuTBLo

Tokenomie și analiză de preț pentru Tajir Tech Hub (TJRM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tajir Tech Hub (TJRM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.24M $ 3.24M $ 3.24M Ofertă totală: $ 749.95M $ 749.95M $ 749.95M Ofertă aflată în circulație: $ 644.95M $ 644.95M $ 644.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.76M $ 3.76M $ 3.76M Maxim dintotdeauna: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 Minim dintotdeauna: $ 0.004719237141756602 $ 0.004719237141756602 $ 0.004719237141756602 Preț curent: $ 0.005016 $ 0.005016 $ 0.005016 Află mai mult despre prețul tokenului Tajir Tech Hub (TJRM)

Tokenomie pentru Tajir Tech Hub (TJRM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tajir Tech Hub (TJRM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TJRM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TJRM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TJRM, explorează prețul în direct al tokenului TJRM!

Cum se cumpără TJRM Te interesează să adaugi Tajir Tech Hub (TJRM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TJRM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TJRM pe MEXC!

Istoric de preț pentru Tajir Tech Hub (TJRM) Analiza istoricului de preț pentru TJRM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TJRM!

Predicție de preț pentru TJRM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TJRM? Pagina noastră de predicție de preț pentru TJRM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TJRM!

