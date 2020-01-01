Tokenomie pentru TICS (TICS) Descoperă informații cheie despre TICS (TICS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TICS (TICS) Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets. Pagină de internet oficială: https://www.qubetics.com/ Carte albă: https://www.qubetics.com/documents/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://ticsscan.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru TICS (TICS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TICS (TICS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Ofertă totală: $ 1.36B $ 1.36B $ 1.36B Ofertă aflată în circulație: $ 82.26M $ 82.26M $ 82.26M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 40.12M $ 40.12M $ 40.12M Maxim dintotdeauna: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Minim dintotdeauna: $ 0.030720054210987374 $ 0.030720054210987374 $ 0.030720054210987374 Preț curent: $ 0.02946 $ 0.02946 $ 0.02946 Află mai mult despre prețul tokenului TICS (TICS)

Tokenomie pentru TICS (TICS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TICS (TICS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TICS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TICS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TICS, explorează prețul în direct al tokenului TICS!

