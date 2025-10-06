Ce este TICS (TICS)

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets. Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

Tokenul TICS este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile TICS. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru TICS pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre TICS pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare TICS fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru TICS (USD)

Ce valoare va avea TICS (TICS) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale TICS (TICS) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru TICS.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru TICS!

Tokenomie pentru TICS (TICS)

Înțelegerea tokenomică a TICS (TICS) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru TICS!

Cum se cumpără TICS (TICS)

Vrei să știi cum să cumperi TICS? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra TICS cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

TICS în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă TICS

Pentru o înțelegere mai aprofundată a TICS, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre TICS Cât valorează TICS (TICS) astăzi? Prețul pe viu pentru TICS în USD este 0.02644 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru TICS în USD? $ 0.02644 . Consultă Prețul actual pentru TICS la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru TICS? Capitalizarea de piață pentru TICS este $ 2.17M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru TICS? Ofertă aflată în circulație pentru TICS este 82.26M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru TICS? TICS a obținut un preț ATH de 2.5719853250516347 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru TICS? TICS a avut un preț ATL de 0.030720054210987374 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru TICS? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru TICS este $ 144.68K USD . Va crește TICS în acest an? TICS ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru TICS pentru o analiză mai aprofundată.

