Informații despre THENA (THE) The vision of THENA is to become the "SuperApp" platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc… Pagină de internet oficială: https://thena.fi/ Carte albă: https://thena.gitbook.io/thena/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xf4c8e32eadec4bfe97e0f595add0f4450a863a11

Tokenomie și analiză de preț pentru THENA (THE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru THENA (THE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 43.21M $ 43.21M $ 43.21M Ofertă totală: $ 264.79M $ 264.79M $ 264.79M Ofertă aflată în circulație: $ 112.33M $ 112.33M $ 112.33M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 125.46M $ 125.46M $ 125.46M Maxim dintotdeauna: $ 4.4676 $ 4.4676 $ 4.4676 Minim dintotdeauna: $ 0.07220387483514598 $ 0.07220387483514598 $ 0.07220387483514598 Preț curent: $ 0.3847 $ 0.3847 $ 0.3847 Află mai mult despre prețul tokenului THENA (THE)

Tokenomie pentru THENA (THE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru THENA (THE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri THE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri THE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru THE, explorează prețul în direct al tokenului THE!

