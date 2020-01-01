Tokenomie pentru TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Descoperă informații cheie despre TOKYO GAMES TOKEN (TGT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TOKYO GAMES TOKEN (TGT) TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan's No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets. Pagină de internet oficială: https://tokyogamestoken.com/ Carte albă: https://tokyogamestoken.com/whitepaper/en/index.html Explorator de blocuri: https://explorer.immutable.com/token/0x0FA1d8Ffa9B414ABF0F47183e088bddC32e084F3 Cumpără TGT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TOKYO GAMES TOKEN (TGT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 505.63K $ 505.63K $ 505.63K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 160.82M $ 160.82M $ 160.82M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Maxim dintotdeauna: $ 0.25585 $ 0.25585 $ 0.25585 Minim dintotdeauna: $ 0.003002904887094426 $ 0.003002904887094426 $ 0.003002904887094426 Preț curent: $ 0.003144 $ 0.003144 $ 0.003144 Află mai mult despre prețul tokenului TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

Tokenomie pentru TOKYO GAMES TOKEN (TGT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TOKYO GAMES TOKEN (TGT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TGT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TGT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TGT, explorează prețul în direct al tokenului TGT!

Cum se cumpără TGT Te interesează să adaugi TOKYO GAMES TOKEN (TGT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TGT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TGT pe MEXC!

Istoric de preț pentru TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Analiza istoricului de preț pentru TGT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TGT!

Predicție de preț pentru TGT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TGT? Pagina noastră de predicție de preț pentru TGT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TGT!

