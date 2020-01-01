Tokenomie pentru TFUEL (TFUEL) Descoperă informații cheie despre TFUEL (TFUEL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TFUEL (TFUEL) Theta Fuel is a cryptocurrency that serves as the operational token of the Theta decentralized network. The network was formed with a mission to make enhancements to the video streaming sector by leveraging blockchain technology. Theta Fuel is referred to as the gas of the Theta network. Theta Fuel is a cryptocurrency that serves as the operational token of the Theta decentralized network. The network was formed with a mission to make enhancements to the video streaming sector by leveraging blockchain technology. Theta Fuel is referred to as the gas of the Theta network. Pagină de internet oficială: https://www.thetatoken.org Carte albă: https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.thetatoken.org/Theta-white-paper-latest.pdf?v=1553657855.509 Explorator de blocuri: https://explorer.thetatoken.org/ Cumpără TFUEL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru TFUEL (TFUEL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TFUEL (TFUEL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 220.50M $ 220.50M $ 220.50M Ofertă totală: $ 7.08B $ 7.08B $ 7.08B Ofertă aflată în circulație: $ 7.08B $ 7.08B $ 7.08B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 220.50M $ 220.50M $ 220.50M Maxim dintotdeauna: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Minim dintotdeauna: $ 0.000889723475662 $ 0.000889723475662 $ 0.000889723475662 Preț curent: $ 0.03114 $ 0.03114 $ 0.03114 Află mai mult despre prețul tokenului TFUEL (TFUEL)

Tokenomie pentru TFUEL (TFUEL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TFUEL (TFUEL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TFUEL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TFUEL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TFUEL, explorează prețul în direct al tokenului TFUEL!

