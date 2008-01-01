Tokenomie pentru Tevaera (TEVA) Descoperă informații cheie despre Tevaera (TEVA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Tevaera (TEVA) Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack. Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack. Pagină de internet oficială: https://tevaera.com/ Carte albă: https://docs.tevaera.com/ Explorator de blocuri: https://basescan.org/address/0x00309D634d11541b857f927BE91aD2f0bD78894c Cumpără TEVA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Tevaera (TEVA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tevaera (TEVA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Ofertă totală: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Ofertă aflată în circulație: $ 489.91M $ 489.91M $ 489.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.27M $ 13.27M $ 13.27M Maxim dintotdeauna: $ 0.06835 $ 0.06835 $ 0.06835 Minim dintotdeauna: $ 0.003400051469639175 $ 0.003400051469639175 $ 0.003400051469639175 Preț curent: $ 0.003318 $ 0.003318 $ 0.003318 Află mai mult despre prețul tokenului Tevaera (TEVA)

Tokenomie pentru Tevaera (TEVA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tevaera (TEVA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TEVA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TEVA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TEVA, explorează prețul în direct al tokenului TEVA!

Cum se cumpără TEVA Te interesează să adaugi Tevaera (TEVA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TEVA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TEVA pe MEXC!

Istoric de preț pentru Tevaera (TEVA) Analiza istoricului de preț pentru TEVA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TEVA!

Predicție de preț pentru TEVA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TEVA? Pagina noastră de predicție de preț pentru TEVA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TEVA!

