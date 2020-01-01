Tokenomie pentru TonCapy (TCAPY) Descoperă informații cheie despre TonCapy (TCAPY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TonCapy (TCAPY) TonCapy is a Web3 project in a powerful ecosystem, backed by BingX, TingFoundation and invested in by UFIN LABs. The 2 firms have onboarded over 20 million users and supported the development of more than 200 projects on various blockchains. With strategic partnerships with 10 top-tier CEXs, TonCapy is on track to become the Unicorn of this Halving cycle. TonCapy is a Web3 project in a powerful ecosystem, backed by BingX, TingFoundation and invested in by UFIN LABs. The 2 firms have onboarded over 20 million users and supported the development of more than 200 projects on various blockchains. With strategic partnerships with 10 top-tier CEXs, TonCapy is on track to become the Unicorn of this Halving cycle. Pagină de internet oficială: https://www.toncapy.com/ Carte albă: https://docs.toncapy.com Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x045c2767a6cae0a4551f40e4e8d250af94fe056b Cumpără TCAPY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru TonCapy (TCAPY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TonCapy (TCAPY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 664.07B $ 664.07B $ 664.07B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 101.65M $ 101.65M $ 101.65M Maxim dintotdeauna: $ 0.0410209 $ 0.0410209 $ 0.0410209 Minim dintotdeauna: $ 0.000130745879635888 $ 0.000130745879635888 $ 0.000130745879635888 Preț curent: $ 0.0001343 $ 0.0001343 $ 0.0001343 Află mai mult despre prețul tokenului TonCapy (TCAPY)

Tokenomie pentru TonCapy (TCAPY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TonCapy (TCAPY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TCAPY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TCAPY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TCAPY, explorează prețul în direct al tokenului TCAPY!

Cum se cumpără TCAPY Te interesează să adaugi TonCapy (TCAPY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TCAPY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TCAPY pe MEXC!

Istoric de preț pentru TonCapy (TCAPY) Analiza istoricului de preț pentru TCAPY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TCAPY!

Predicție de preț pentru TCAPY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TCAPY? Pagina noastră de predicție de preț pentru TCAPY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TCAPY!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!