Informații despre Tatsu (TATSU) Bittensor-powered ecosystem of decentralized AI applications, with API access and Bittensor Subnet as integral components. Bittensor-powered ecosystem of decentralized AI applications, with API access and Bittensor Subnet as integral components. Pagină de internet oficială: https://tatsuecosystem.io Carte albă: https://tatsu.gitbook.io/tatsu-whitepaper/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x92f419fb7a750aed295b0ddf536276bf5a40124f Cumpără TATSU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Tatsu (TATSU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tatsu (TATSU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Maxim dintotdeauna: $ 65 $ 65 $ 65 Minim dintotdeauna: $ 0.018027066843035122 $ 0.018027066843035122 $ 0.018027066843035122 Preț curent: $ 1.98 $ 1.98 $ 1.98 Află mai mult despre prețul tokenului Tatsu (TATSU)

Tokenomie pentru Tatsu (TATSU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tatsu (TATSU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TATSU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TATSU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TATSU, explorează prețul în direct al tokenului TATSU!

Cum se cumpără TATSU Te interesează să adaugi Tatsu (TATSU) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TATSU, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TATSU pe MEXC!

Istoric de preț pentru Tatsu (TATSU) Analiza istoricului de preț pentru TATSU ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TATSU!

Predicție de preț pentru TATSU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TATSU? Pagina noastră de predicție de preț pentru TATSU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TATSU!

