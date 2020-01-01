Tokenomie pentru TAP Protocol (TAP) Descoperă informații cheie despre TAP Protocol (TAP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TAP Protocol (TAP) Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality. Pagină de internet oficială: https://www.tap-protocol.com/ Carte albă: https://github.com/Trac-Systems/tap-protocol-specs Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x5e7F6e008C6d9D7AD4c7EB75Bd4ce62864cc7454

Tokenomie și analiză de preț pentru TAP Protocol (TAP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TAP Protocol (TAP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 Ofertă totală: $ 21.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.48M Maxim dintotdeauna: $ 12.15 Minim dintotdeauna: $ 0.3104134241259987 Preț curent: $ 0.356

Tokenomie pentru TAP Protocol (TAP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TAP Protocol (TAP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TAP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TAP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TAP, explorează prețul în direct al tokenului TAP!

