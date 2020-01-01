Tokenomie pentru Syscoin (SYS) Descoperă informații cheie despre Syscoin (SYS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Syscoin (SYS) Syscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality. Syscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality. Pagină de internet oficială: http://syscoin.org Carte albă: https://syscoin.org/research-whitepapers Explorator de blocuri: https://explorer.syscoin.org Cumpără SYS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Syscoin (SYS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Syscoin (SYS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.68M $ 28.68M $ 28.68M Ofertă totală: $ 837.97M $ 837.97M $ 837.97M Ofertă aflată în circulație: $ 837.97M $ 837.97M $ 837.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 28.68M $ 28.68M $ 28.68M Maxim dintotdeauna: $ 0.7001 $ 0.7001 $ 0.7001 Minim dintotdeauna: $ 0.000199166999664158 $ 0.000199166999664158 $ 0.000199166999664158 Preț curent: $ 0.03423 $ 0.03423 $ 0.03423 Află mai mult despre prețul tokenului Syscoin (SYS)

Tokenomie pentru Syscoin (SYS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Syscoin (SYS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SYS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SYS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SYS, explorează prețul în direct al tokenului SYS!

Cum se cumpără SYS Te interesează să adaugi Syscoin (SYS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SYS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SYS pe MEXC!

Istoric de preț pentru Syscoin (SYS) Analiza istoricului de preț pentru SYS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SYS!

Predicție de preț pentru SYS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SYS? Pagina noastră de predicție de preț pentru SYS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SYS!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!