Informații despre Swell Network (SWELL) Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services. Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services. Pagină de internet oficială: https://www.swellnetwork.io/ Carte albă: https://docs.swellnetwork.io/swell/what-is-swell Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x0a6E7Ba5042B38349e437ec6Db6214AEC7B35676 Cumpără SWELL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Swell Network (SWELL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Swell Network (SWELL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 23.06M $ 23.06M $ 23.06M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 87.52M $ 87.52M $ 87.52M Maxim dintotdeauna: $ 0.07048 $ 0.07048 $ 0.07048 Minim dintotdeauna: $ 0.007034496316403832 $ 0.007034496316403832 $ 0.007034496316403832 Preț curent: $ 0.008752 $ 0.008752 $ 0.008752 Află mai mult despre prețul tokenului Swell Network (SWELL)

Tokenomie pentru Swell Network (SWELL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Swell Network (SWELL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SWELL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SWELL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SWELL, explorează prețul în direct al tokenului SWELL!

Cum se cumpără SWELL Te interesează să adaugi Swell Network (SWELL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SWELL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SWELL pe MEXC!

Istoric de preț pentru Swell Network (SWELL) Analiza istoricului de preț pentru SWELL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SWELL!

Predicție de preț pentru SWELL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SWELL? Pagina noastră de predicție de preț pentru SWELL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SWELL!

