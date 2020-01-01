Tokenomie pentru SyncVault (SVTS) Descoperă informații cheie despre SyncVault (SVTS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SyncVault (SVTS) SyncVault is a cutting-edge SocialFi protocol designed to empower and reward communities of artists, creators, and brands. By participating in community-driven interactions, members can "Engage to Earn," fostering a collaborative ecosystem where everyone benefits. Through transparent incentives and innovative engagement mechanisms, SyncVault ensures that contributions are recognized and rewarded, creating a thriving, mutually beneficial environment for all. Join SyncVault to transform how communities connect, grow, and prosper together. Pagină de internet oficială: www.syncvault.com Carte albă: https://docsend.com/view/v236d2k9f7de8vwt Explorator de blocuri: https://base.blockscout.com/address/0xb4e017223fd3d639d0264de4da1b9e080325cb5e

Tokenomie și analiză de preț pentru SyncVault (SVTS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SyncVault (SVTS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 252.80M Maxim dintotdeauna: $ 0.45075 Minim dintotdeauna: $ 0.03146446041021334 Preț curent: $ 0.2528

Tokenomie pentru SyncVault (SVTS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SyncVault (SVTS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SVTS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SVTS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

