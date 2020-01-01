Tokenomie pentru Slash Vision Labs (SVL) Descoperă informații cheie despre Slash Vision Labs (SVL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Slash Vision Labs (SVL) Slash Vision Labs (SVL) is a project focused on revolutionising the way value is transferred, specifically within the realm of cryptocurrency payments. Slash is the creator of Japan's first-ever crypto-backed credit card, designed to bridge the gap between traditional financial systems and digital currencies. This crypto card product is part of SVL's broader strategy to onboard the next wave of crypto users. The SVL token lies at the heart of this ecosystem, designed to redistribute 100% of the revenue generated from the Slash payments products back to the community. Pagină de internet oficială: https://slash.vision/ Carte albă: https://slash-fi.gitbook.io/docs/whitepaper/slash-project-white-paper Explorator de blocuri: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=mantle&tab=transactions&tokenAddress=0xabbeed1d173541e0546b38b1c0394975be200000

Tokenomie și analiză de preț pentru Slash Vision Labs (SVL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Slash Vision Labs (SVL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 Ofertă totală: $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 362.45M Maxim dintotdeauna: $ 0.053608 Minim dintotdeauna: $ 0.002311652863941711 Preț curent: $ 0.036245

Tokenomie pentru Slash Vision Labs (SVL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Slash Vision Labs (SVL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SVL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SVL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SVL, explorează prețul în direct al tokenului SVL!

