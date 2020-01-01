Tokenomie pentru Supra (SUPRA) Descoperă informații cheie despre Supra (SUPRA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Supra (SUPRA) Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps. Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps. Pagină de internet oficială: https://supra.com/ Carte albă: https://supra.com/research/#whitepapers Explorator de blocuri: https://suprascan.io/ Cumpără SUPRA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Supra (SUPRA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Supra (SUPRA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 44.24M $ 44.24M $ 44.24M Ofertă totală: $ 80.37B $ 80.37B $ 80.37B Ofertă aflată în circulație: $ 18.61B $ 18.61B $ 18.61B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 237.70M $ 237.70M $ 237.70M Maxim dintotdeauna: $ 0.079999 $ 0.079999 $ 0.079999 Minim dintotdeauna: $ 0.001910422229242526 $ 0.001910422229242526 $ 0.001910422229242526 Preț curent: $ 0.002377 $ 0.002377 $ 0.002377 Află mai mult despre prețul tokenului Supra (SUPRA)

Structura în profunzime a tokenului Supra (SUPRA) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri SUPRA. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Issuance Mechanism Supra Token ($SUPRA) was distributed through a combination of airdrop campaigns and a public token sale. The "Countdown to Blast Off" airdrop campaign was notable for verifying over 500,000 unique KYC-verified users, setting a record for Layer 1 blockchain launches. This ensured that all participants were unique human users, effectively preventing bot and sybil attacks. The airdrop and public sale participants are integrated into the Supra Layer-1 blockchain ecosystem. Allocation Mechanism While a detailed allocation table for $SUPRA was not available in the structured datasets, the available information highlights the following: A significant portion of tokens was allocated to airdrop participants (over 500,000 KYC-verified users).

Another portion was distributed to participants in the October 2023 Public Token Sale.

The project also launched a $100 million ecosystem fund to attract developers, suggesting further allocations for ecosystem growth and incentives. Usage and Incentive Mechanism $SUPRA is the native token of the Supra blockchain, a high-performance, vertically integrated Layer-1 with features such as Multi-VM support, oracles, VRF, bridges, and automation, powered by the Moonshot consensus mechanism. The token is used to: Incentivize network participation and security.

Power decentralized applications (dApps) and developer activities, especially through the "Super dApp Showdown" and ecosystem fund.

Reward users and developers for contributing to the network and ecosystem. Locking Mechanism Specific details on the locking mechanism (such as vesting schedules, lock-up periods for team, investors, or ecosystem funds) were not available in the structured datasets or public reports as of the latest data. However, the use of KYC and structured airdrop/public sale processes suggests an emphasis on fair and gradual distribution. Unlocking Time No detailed unlocking schedule or table was available for $SUPRA in the structured datasets. However, the airdrop and public sale distributions have already begun, and further unlocks may be tied to ecosystem milestones or developer incentives, as is common in Layer-1 blockchain projects. Summary Table (where data is available) Mechanism Details Issuance Airdrop (500,000+ KYC users), Public Token Sale Allocation Airdrop participants, Public Sale, Ecosystem Fund (developer incentives) Usage/Incentive Network security, dApp development, user/developer rewards Locking Not explicitly disclosed; likely structured for fair distribution Unlocking Airdrop and sale distributions ongoing; further unlocks may be milestone-based Additional Context and Implications Decentralization and Security: The large-scale KYC-verified airdrop and public sale aim to ensure a broad, decentralized user base and reduce the risk of concentration or manipulation.

The large-scale KYC-verified airdrop and public sale aim to ensure a broad, decentralized user base and reduce the risk of concentration or manipulation. Ecosystem Growth: The $100 million ecosystem fund and developer incentives are designed to bootstrap dApp development and attract talent, which is critical for Layer-1 adoption.

The $100 million ecosystem fund and developer incentives are designed to bootstrap dApp development and attract talent, which is critical for Layer-1 adoption. Transparency: While the project has taken steps to ensure fair distribution, the lack of a fully public, detailed vesting/unlock schedule may be a limitation for some stakeholders seeking maximum transparency.

While the project has taken steps to ensure fair distribution, the lack of a fully public, detailed vesting/unlock schedule may be a limitation for some stakeholders seeking maximum transparency. Future Developments: As the Supra blockchain matures, more detailed disclosures on vesting, lock-ups, and ongoing unlocks may be published, especially as ecosystem incentives are distributed. Note: The above synthesis is based on the most recent and relevant available data. For the latest and most granular details, stakeholders should monitor official Supra Token communications and documentation.

Tokenomie pentru Supra (SUPRA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Supra (SUPRA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUPRA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUPRA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUPRA, explorează prețul în direct al tokenului SUPRA!

Cum se cumpără SUPRA Te interesează să adaugi Supra (SUPRA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SUPRA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SUPRA pe MEXC!

Istoric de preț pentru Supra (SUPRA) Analiza istoricului de preț pentru SUPRA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SUPRA!

Predicție de preț pentru SUPRA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SUPRA? Pagina noastră de predicție de preț pentru SUPRA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SUPRA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!