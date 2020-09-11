Tokenomie pentru SUN (SUN) Descoperă informații cheie despre SUN (SUN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SUN (SUN) SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining. SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining. Pagină de internet oficială: https://sun.io/ Carte albă: https://sun.io/docs/SUN_V3_Whitepaper_cn.pdf Explorator de blocuri: https://tronscan.org/#/token20/TSSMHYeV2uE9qYH95DqyoCuNCzEL1NvU3S Cumpără SUN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SUN (SUN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SUN (SUN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 472.19M $ 472.19M $ 472.19M Ofertă totală: $ 19.90B $ 19.90B $ 19.90B Ofertă aflată în circulație: $ 19.17B $ 19.17B $ 19.17B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 490.23M $ 490.23M $ 490.23M Maxim dintotdeauna: $ 0.066 $ 0.066 $ 0.066 Minim dintotdeauna: $ 0.0046319555547312 $ 0.0046319555547312 $ 0.0046319555547312 Preț curent: $ 0.024634 $ 0.024634 $ 0.024634 Află mai mult despre prețul tokenului SUN (SUN)

Tokenomie pentru SUN (SUN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SUN (SUN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUN, explorează prețul în direct al tokenului SUN!

Cum se cumpără SUN Te interesează să adaugi SUN (SUN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SUN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SUN pe MEXC!

Istoric de preț pentru SUN (SUN) Analiza istoricului de preț pentru SUN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SUN!

Predicție de preț pentru SUN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SUN? Pagina noastră de predicție de preț pentru SUN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SUN!

