Capitalizare de piață: -- Ofertă totală: $ 2.03T Ofertă aflată în circulație: -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.89M Maxim dintotdeauna: $ 0.0004 Minim dintotdeauna: $ 0.000010580377364973 Preț curent: $ 0.0000109

Informații despre SUMMIT (SUMMIT) Summit is revolutionizing the meme token space with its groundbreaking Unite-to-Earn mechanism, fueled by an ultra-active and passionate community. With 99% of the total supply staked, Summit sets a new standard for community-driven staking and sustainable meme tokenomics, redefining what’s possible in the world of meme tokens. Summit is revolutionizing the meme token space with its groundbreaking Unite-to-Earn mechanism, fueled by an ultra-active and passionate community. With 99% of the total supply staked, Summit sets a new standard for community-driven staking and sustainable meme tokenomics, redefining what’s possible in the world of meme tokens. Pagină de internet oficială: https://msummit.io/ Carte albă: https://msummit.io/Summit_Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/A3vBwL3Pd6nkBqVo87D6TLWYG4ekWuDeqCoLFeyvRMcb

Tokenomie pentru SUMMIT (SUMMIT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SUMMIT (SUMMIT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUMMIT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUMMIT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUMMIT, explorează prețul în direct al tokenului SUMMIT!

Cum se cumpără SUMMIT Te interesează să adaugi SUMMIT (SUMMIT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SUMMIT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SUMMIT pe MEXC! Istoric de preț pentru SUMMIT (SUMMIT) Analiza istoricului de preț pentru SUMMIT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SUMMIT! Predicție de preț pentru SUMMIT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SUMMIT? Pagina noastră de predicție de preț pentru SUMMIT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SUMMIT!

