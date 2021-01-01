Tokenomie pentru StrikeX (STRX) Descoperă informații cheie despre StrikeX (STRX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre StrikeX (STRX) We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market. We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market. Pagină de internet oficială: https://tradestrike.io/?utm_source=coinmarketcap&utm_medium=backlink&utm_campaign=profile Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/9HCRyuqrFDt1kUrwuUF7xjb2eqCgFmC5433MjqJ3STRX Cumpără STRX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru StrikeX (STRX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru StrikeX (STRX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.97M $ 28.97M $ 28.97M Ofertă totală: $ 880.46M $ 880.46M $ 880.46M Ofertă aflată în circulație: $ 872.68M $ 872.68M $ 872.68M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 33.20M $ 33.20M $ 33.20M Maxim dintotdeauna: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Minim dintotdeauna: $ 0.00110327 $ 0.00110327 $ 0.00110327 Preț curent: $ 0.0332 $ 0.0332 $ 0.0332 Află mai mult despre prețul tokenului StrikeX (STRX)

Tokenomie pentru StrikeX (STRX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru StrikeX (STRX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STRX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STRX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STRX, explorează prețul în direct al tokenului STRX!

Cum se cumpără STRX Te interesează să adaugi StrikeX (STRX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru STRX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra STRX pe MEXC!

Istoric de preț pentru StrikeX (STRX) Analiza istoricului de preț pentru STRX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru STRX!

Predicție de preț pentru STRX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STRX? Pagina noastră de predicție de preț pentru STRX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul STRX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!