Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum's composability and security. Pagină de internet oficială: https://starknet.io/ Carte albă: https://starknet.io/docs/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xca14007eff0db1f8135f4c25b34de49ab0d42766

Tokenomie și analiză de preț pentru STRK (STRK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru STRK (STRK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 499.86M $ 499.86M $ 499.86M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 4.08B $ 4.08B $ 4.08B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.23B $ 1.23B $ 1.23B Maxim dintotdeauna: $ 3.998 $ 3.998 $ 3.998 Minim dintotdeauna: $ 0.09690269162798996 $ 0.09690269162798996 $ 0.09690269162798996 Preț curent: $ 0.1226 $ 0.1226 $ 0.1226 Află mai mult despre prețul tokenului STRK (STRK)

Tokenomie pentru STRK (STRK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru STRK (STRK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STRK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STRK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STRK, explorează prețul în direct al tokenului STRK!

Istoric de preț pentru STRK (STRK) Analiza istoricului de preț pentru STRK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru STRK!

Predicție de preț pentru STRK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STRK? Pagina noastră de predicție de preț pentru STRK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul STRK!

