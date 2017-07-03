Tokenomie pentru STORJ (STORJ) Descoperă informații cheie despre STORJ (STORJ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

Pagină de internet oficială: https://storj.io/
Carte albă: https://storj.io/storj.pdf
Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/Storj

Tokenomie și analiză de preț pentru STORJ (STORJ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru STORJ (STORJ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 96.32M $ 96.32M $ 96.32M Ofertă totală: $ 425.00M $ 425.00M $ 425.00M Ofertă aflată în circulație: $ 418.97M $ 418.97M $ 418.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 97.71M $ 97.71M $ 97.71M Maxim dintotdeauna: $ 3.8268 $ 3.8268 $ 3.8268 Minim dintotdeauna: $ 0.0483529328365 $ 0.0483529328365 $ 0.0483529328365 Preț curent: $ 0.2299 $ 0.2299 $ 0.2299 Află mai mult despre prețul tokenului STORJ (STORJ)

Tokenomie pentru STORJ (STORJ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru STORJ (STORJ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STORJ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STORJ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STORJ, explorează prețul în direct al tokenului STORJ!

