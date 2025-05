STORJ

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without significant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

NumeSTORJ

PozițieNo.329

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)3.21%

Ofertă află în circulație413,973,378.63491154

Ofertă maximă0

Ofertă totală424,999,998.00000113

Rată de circulație%

Data emiterii2017-07-03 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată0.4097 USDT

Maxim dintotdeauna3.90788278,2021-03-28

Cel mai mic preț0.0483529328365,2020-03-13

Lanț de blocuri publicETH

