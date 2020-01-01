Tokenomie pentru STAT (STAT) Descoperă informații cheie despre STAT (STAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre STAT (STAT) STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens. STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens. Pagină de internet oficială: https://statproject.io/en/ Carte albă: https://whitepaper-en.statproject.io Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x4fc15c91a9c4a9efb404174464687e8e128730c2 Cumpără STAT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru STAT (STAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru STAT (STAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.60M $ 6.60M $ 6.60M Ofertă totală: $ 96.92M $ 96.92M $ 96.92M Ofertă aflată în circulație: $ 75.92M $ 75.92M $ 75.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.42M $ 8.42M $ 8.42M Maxim dintotdeauna: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 Minim dintotdeauna: $ 0.0440396795678309 $ 0.0440396795678309 $ 0.0440396795678309 Preț curent: $ 0.0869 $ 0.0869 $ 0.0869 Află mai mult despre prețul tokenului STAT (STAT)

Tokenomie pentru STAT (STAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru STAT (STAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STAT, explorează prețul în direct al tokenului STAT!

Istoric de preț pentru STAT (STAT) Analiza istoricului de preț pentru STAT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru STAT!

Predicție de preț pentru STAT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STAT? Pagina noastră de predicție de preț pentru STAT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul STAT!

