STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens.

NumeSTAT

PozițieNo.1385

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)%0,61

Ofertă află în circulație70.918.327,7646755

Ofertă maximă0

Ofertă totală96.918.327,764706

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna2.790730933318142,2022-12-29

Cel mai mic preț0.05615741505412645,2023-09-17

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

